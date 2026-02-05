El hospital de Ribera Salud de Vigo incumple el tiempo de espera para las cirugías de máxima prioridad

La falta de médicos en el Hospital Ribera Povisa de Vigo está provocando que pacientes de esta área sanitaria que reciben su asistencia por el Sergas en este centro privado concertado sufran demoras en el diagnóstico por parte de los especialistas, como publicó Praza.gal, que además se suman a retrasos injustificados en operaciones con la máxima prioridad. A raíz de una reclamación, la Consellería de Sanidade asegura que inició “un procedimiento interno de control para verificar la situación”.

Una intervención quirúrgica que, según los criterios publicados por el Sergas, tenía que resolverse en un máximo de 30 días, lleva 50 días esperando en Povisa, y la paciente afectada continúa sin cita para la misma. El hospital, propiedad de Ribera Salud, no respondió a las reclamaciones, como tampoco hizo la Consellería de Sanidade, presentadas por esta paciente de Dermatología a la que ya le extirparon un melanoma grave hace cerca de una década.

El modelo sanitario con conciertos público-privados está poniendo en riesgo la salud y la calidad de la atención a la población, tal y como viene denunciando la plataforma SOS Sanidade Pública.

Praza.gal tuvo acceso a las reclamaciones de una paciente del área sanitaria de Vigo a la que le corresponde Povisa como hospital de referencia, que fue incluida en el registro de pacientes en espera para la “extirpación” de un “nevus atípico” el 16 de diciembre de 2025 con la máxima prioridad tras una revisión. “El dermatólogo me dijo que como mucho tenía que ser en los primeros días de enero y estamos ya en febrero”, manifiesta la afectada, que también advirtió de su caso en el grupo de Facebook 'Baiona Denuncia'.

El doctor León, que lleva una década revisando a esta paciente tras la detección y extirpación de un melanoma, firma esta petición de “prioridad 1” en la que, según indica el Sergas, “la intervención quirúrgica no admite una demora superior a 30 días”. Este miércoles se cumplen 50 días de espera, todavía sin fecha programada para la intervención por parte de Povisa.

Tras presentar tres reclamaciones por escrito en Povisa a lo largo del mes de enero, esta paciente registró una nueva reclamación en el portal del Sergas en la que pone de relieve la “falta de atención a pacientes en riesgo grave” por parte de Povisa, su hospital de referencia en la sanidad pública.

“Responsabilizo al Sergas como titular del concierto de cualquier empeoramiento en mi enfermedad y avance en el estado de mi melanoma por la falta de atención a sus pacientes y abandono total de los pacientes del Hospital Ribera Povisa en estado de gravedad”, asevera esta paciente en su reclamación dirigida a la Consellería de Sanidade.

La paciente afectada intentó contactar con el dermatólogo que la lleva siguiendo casi una década en Povisa, que era el jefe del servicio en este centro hospitalario y, como confirmó Praza.gal, el doctor León sigue trabajando para el grupo Ribera Salud en Vigo, pero solo atiende en la Clínica Colón, a la que en las últimas semanas se marcharon varios especialistas que pasaban consulta en Povisa y en la que solo ven a pacientes de la privada.

La paciente afectada afirma que esta situación le está provocando “mucho nerviosismo” por los antecedentes que tiene con el cáncer de piel. Señala que en anteriores ocasiones no tuvo problemas en la atención en Povisa, pero ahora percibe que va “de mal en peor”. “Si vas por la privada parece que va mejor, pero están eludiendo muchas responsabilidades que tienen con nosotros. No contestan ni en atención al paciente”, critica.

Las deficiencias en la atención sanitaria detectadas en Povisa, y que están denunciando los pacientes afectados, se producen a pesar de que la Consellería de Sanidade creó una Unidad de Supervisión y Control “para el seguimiento del cumplimiento” de las “obligaciones” por parte de Povisa en su último contrato.