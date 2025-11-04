La pareja de Ayuso acusa al fiscal general del Estado de "matarle públicamente"

Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, ha acusado este martes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "matarle públicamente" debido a que, tras la publicación de la información sobre el pacto que ofreció su abogado al fiscal, se convirtió en "el delincuente confeso del Reino de España", informa EFE.

"O me voy de España o me suicido", ha dicho posteriormente. "No le recomiendo ninguna de las dos cosas, en todo caso hable con su abogado que será el que mejor le pueda asistir", le ha respondido el presidente de tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

En su declaración como testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, este empresario ha denunciado que sigue "siendo por parte de la Fiscalía el delincuente confeso". "Yo estoy enviado a un juicio oral donde voy a ser condenado. No tengo duda alguna", ha añadido.

Miguel Ángel Rodríguez justifica el bulo que difundió sobre el novio de Ayuso porque era una “deducción” suya Ver más

González Amador, que está procesado por un fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios, ha señalado que con la nota de prensa que dio la Fiscalía el 14 de marzo de 2024 se rompió su presunción de inocencia y desde el Gobierno comenzó a aludirse a él como "delincuente confeso".

Aquella nota de prensa aclaraba lo sucedido tras informaciones contradictorias publicadas un día antes, algunas de las cuales apuntaban que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un pacto al abogado de González Amador, cuando había sido al revés, y que lo había retirado "por órdenes de arriba".

Justo al final de su declaración en el juicio contra el fiscal general del Estado, González Amador ha pedido permiso al tribunal para, a modo de alegato, dejar constancia del "daño" que se le ha hecho, algo que ya había contado al tribunal en su testifical."