Sánchez echa en cara a Feijóo la gestión de Moreno sobre los cribados: "Mentiras y manipulación"

Corrupción y mala gestión económica. Este ha sido el hilo argumental de nuevo del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otro duro cara a cara este miércoles en el Congreso. Sin atisbos de ningún tipo de acercamiento.

Y el jefe del Ejecutivo quiso dedicar parte de su respuesta a Feijóo al escándalo de los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, donde en las últimas horas la Junta ha reconocido que, como denunció la asociación Amama, han desaparecido pruebas en los portales donde sus pacientes tienen sus historiales.

El presidente le afeó a Feijóo: "Ha renunciado a poner orden en su partido y ha renunciado a exigirle responsabilidades a Moreno Bonilla por los cribados. Es la mayor crisis del sistema de salud andaluz". "Dijeron que eran cuatro casos y ahora hay dos mil. Amama dice que han desaparecido datos de los historiales clínicos. La Junta dice que es mentira y después que es un error informático", prosiguió el socialista.

"Es su forma de gobernar: mentiras, manipulación, mala gestión y desprotección de las mujeres", apostilló Sánchez, que acto seguido indicó: "Ha renunciado a ser líder de la oposición para ceder sus escaños a Abascal".

Sánchez, sobre una supuesta financiación irregular del PSOE: "No y no"

Previamente, Feijóo quiso acorralar al presidente recordándole que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, habló en el Senado el martes de "Gobierno de la corrupción". Ante eso, el presidente señaló que fue un lapsus, como los del propio Feijóo hablando de que Huelva está en el Mediterráneo: "¿Un lapsus o incultura?"

Feijóo trató de sacar una vertiente económica en el segundo turno: "Los españoles nos preguntamos dónde está nuestro dinero. Cómo le explica al fontanero y al pandero, que se levanta a las cinco de la mañana, que van a pagar un 40% más de impuestos". "Trata a los trabajadores como cajeros autonómicos", añadió, para remachar: "Las familias no llegan a final de mes".

Con esta pregunta al final: "¿Desde que es secretario general el PSOE se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?". A lo que respondió tajante Sánchez: "No y no". El Congreso vivió otro miércoles de tensión, como ensayo previo a la comparecencia el presidente la semana que viene en el Senado en la comisión del caso Koldo.