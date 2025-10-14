Sánchez mantiene el embargo a Israel y se abre a enviar tropas de paz a Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que el Gobierno mantendrá el embargo de armas a Israel, aunque se haya firmado el tratado para el alto el fuego, y se ha abierto al envío de tropas de paz a la Franja de Gaza, además de insistir en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debe rendir cuentas ante la justicia internacional.

Sánchez se ha expresado en estos términos durante una entrevista en la Cadena Ser, donde también ha avanzado que el Consejo de Ministros iniciará el trámite de la reforma constitucional del aborto pidiendo un informe al Consejo de Estado y aprobará también un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la ley de interrupción voluntaria del embarazo respeto al registro de objetores.

El jefe del Ejecutivo también ha mostrado su intención de agotar la legislatura y presentarse como candidato en 2027. El dirigente socialista ha indicado que va a presentar los presupuestos generales y va a “sudar la camiseta” para que los apoyen los grupos parlamentarios. Pero, no obstante, no adelantará las elecciones si tumba la Cámara Baja ese proyecto.

Asimismo, durante la entrevista, Sánchez ha recalcado que “no hay financiación irregular” en el PSOE, poniendo sobre la mesa el propio informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sánchez ha defendido la inocencia de su hermano y de su mujer en las causas abiertas: “El tiempo pondrá las cosas en su sitio, la vedad saldrá adelante”.

Un saludo "muy cordial" con Trump

La entrevista ha estado centrada especialmente en el acuerdo de paz firmado en Egipto este lunes, donde estuvo presente Sánchez. El presidente ha calificado este momento de “ventana de oportunidad para, por fin, consolidar la paz en la región”.

El presidente subrayó que España apuesta por la solución de los dos Estados y ha indicado que Europa tiene que estar presente para influir en que la hoja de ruta “sea conforme al derecho internacional”. “La paz no puede significar olvido e impunidad”, señaló. Ante la pregunta de si Netanyahu debe ser juzgado, el jefe del Ejecutivo ha contestado: “Aquellas personas que han sido actores principales en el genocidio tendrán que responder ante la justicia. No puede haber impunidad”.

Asimismo, ha explicado que España va a mantener el embargo de compra y venta de armas de Israel, aprobado el pasado miércoles por el Congreso de los Diputados, hasta que se consolide el proceso de alto el fuego y pacificación.

El presidente no ha querido pronunciarse de manera explícita sobre la puesta de largo del tratado de paz, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, tuvo el máximo protagonismo, sin estar presentes en Egipto ni Israel ni Hamás. “Más allá de las formas, me quedo con el contenido. Se respiraba optimismo y esperanza. El mundo árabe trató de visualizar el compromiso de Estados Unidos con los pasos para consolidar la paz”, ha enfatizado.

Al hilo, Sánchez calificó de “muy cordial” el encuentro con Trump, que hace unos días amenazó con la salida de España de la OTAN y este lunes preguntó sobre el gasto en defensa del socialista. El presidente ha agregado: “Ellos reconocen el crecimiento económico de España. Es verdad que le he dicho claramente que estamos comprometidos con la defensa y la seguridad y al mismo tiempo con el Estado del Bienestar”.

“Las relaciones entre España y Estados Unidos son muy positivas y profundas. Están muy consolidadas. Sufrimos déficit comercial con EEUU a diferencia de otros países”, ha apostillado el presidente.

Requerimiento a Madrid

El presidente, además, ha informado de que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que haga efectiva la ley de interrupción voluntaria del embarazo y se aprueben las listas de objetores. “Espero que el PP, que es un partido de Estado, cumpla con la norma”, ha ahondado

El secretario general del PSOE ha contrapuesto que en Roma y en París se hacen el 90% y el 60% de los abortos en centros públicos, respectivamente, mientras que en Madrid ese porcentaje no llega ni al uno por ciento. “Tenemos que hacer cumplir la ley”, ha insistido.

Asimismo, en la reunión semanal del Gobierno se va a pulsar el botón para iniciar el trámite de la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto. El primer paso será la petición al Consejo de Estado un informe sobre la viabilidad de este cambio a través de una modificación del artículo 43 de la Carta Magna.

El presidente también ha querido mostrar su respaldo absoluto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después del escándalo del fallo en las pulseras de control a maltratadores: “La Fiscalía ha dicho que se han hecho las cosas bien y se ha mejorado la seguridad”.

“No hay financiación irregular”

El presidente se ha adentrado en los casos de corrupción que han azotado a su partido en los últimos meses con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García en el centro de la polémica. En todo momento Sánchez ha defendido que, como señala el informe de la UCO, “no hay indicios de financiación irregular”.

Respecto a los sobres con dinero en efectivo a Ábalos, el presidente ha especificado que se tratan de “liquidaciones por gastos”. “Todos los gastos están contabilizados, acreditados y auditados”, ha añadido el secretario general de los socialistas. que ha argumentado que se han tomado decisiones muy duras respecto a la corrupción y a las conductas machistas reveladas en estos casos: “Pido perdón a las mujeres”.

Preguntado por los casos de su mujer y de su hermano, el jefe del Ejecutivo ha repetido que son “absolutamente inocentes”: “Lo importante es que la verdad salga adelante”. “Confío en la Justicia”, ha proseguido Sánchez, quien ha criticado duramente que el PP, en cambio, dijera el lunes en relación a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que “mentir no es ilegal”. “Al PP ayer le traicionó su subconsciente”, ha apostillado.

"Vamos a sudar la camiseta con los presupuestos"

Sánchez ha aseverado que va a presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado antes de que finalice el año: “Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentarlos”. “Estamos hablando con los grupos”, ha explicado, para después reiterar, no obstante, que no va a convocar elecciones si no aprueban las Cortes las cuentas públicas para el año que viene.

El presidente ha detallado que puede aguantar porque hay unas cuentas expansivas en vigor y porque quedan fondos europeos por recibir durante el año que viene. Con este mensaje a navegantes: “Vamos a sudar la camiseta, vamos a intentar persuadir a los grupos. Pero no voy a engañar: la legislatura va a durar hasta 2027. Hay un Gobierno estable”. “Hay votaciones que perdemos y otras que ganamos. Hemos aprobado 44 iniciativas legislativas y hemos cumplido con el 42% de nuestros compromisos de legislatura”, ha ilustrado el jefe del Ejecutivo, quien ha repetido que tiene la intención de ser de nuevo el candidato del PSOE.