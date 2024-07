El laborismo regresa catorce años después a Downing Street tras barrer del mapa a los 'tories'

El Partido Laborista ha logrado este jueves una aplastante victoria en las elecciones parlamentarias en Reino Unido, según los sondeos a pie de urna que proyectan que obtendrá 410 escaños, aunque Keir Starmer no lograría rebasar el récord de 418 diputados obtenido en 1997 por Tony Blair. El sondeo hecho público a las 22.00 horas (hora local) por las cadenas BBC, ITV y Sky News confirma el batacazo del Partido Conservador del primer ministro Rishi Sunak. Los tories conservarían 131 escaños, 241 menos que en la actual legislatura.

Como tercera fuerza se dispara el Partido Liberal Demócrata de Ed Davey, que habría logrado 61 escaños, 53 más que en las últimas elecciones. En cuarto lugar se situaría el Partido Nacionalista Escocés de John Swinney, que perdería 38 asientos, quedándose con 10 diputados. La formación de Nigel Farage, Reform UK, obtendría 13 escaños, logrando por primera vez representación en el Parlamento.

¿Victoria laborista o derrota conservadora?

Change. El lema de la campaña del laborista Keir Starmer condensaba las escuetas esperanzas de un electorado británico que ha elegido dar carpetazo a los últimos catorce años de hegemonía conservadora. Serio, gris y moderado, pero de apariencia fiable y eficiente, Starmer ofrece un oportuno contrapunto a la incompetencia y el desastre conservadores. Según una encuesta reciente de YouGov, la mayoría de los británicos (68%) no tiene grandes esperanzas en las futuras políticas del nuevo primer ministro, aunque más de la mitad (35%) está dispuesta a concederle el beneficio de la duda. En el caso de los votantes laboristas habituales, si bien depositan en Starmer mayor confianza, un 41% tampoco es muy optimista respecto a la previsible gestión de su gobierno. Cambio quizá, pero pocas ilusiones.

¿Qué ofrece el nuevo gobierno de Starmer? En el plano económico, pocas novedades: hacer crecer la estancada economía británica manteniendo un estricto control de gastos y sin elevar los principales impuestos. En el terreno sanitario, reducir los tiempos de las listas de espera, ampliando las citas a noches y fines de semana. Starmer propone asimismo la creación de una empresa estatal de energía, la Great British Energy. Su apuesta por la educación pública se centra en la contratación de 6500 nuevos docentes, cifra que contrasta con los 13000 policías de barrio que promete para frenar la escalada de criminalidad en las calles. Resulta llamativo que el Partido "del Trabajo" ni siquiera sitúe el desempleo como un tema prioritario en su programa. Lo que no podía faltar es la inmigración. Starmer rechaza el plan Ruanda por su coste e ineficacia, pero no se aparta del discurso de la necesidad de un control riguroso de las fronteras y de la lucha contra las redes de tráfico de inmigrantes ilegales. Pocas propuestas concretas y ninguna muy radical.

Desde el momento que se postuló como líder del Partido Laborista, Starmer ha representado un giro hacia la “moderación”, distanciándose de las posturas más izquierdistas de su predecesor, Jeremy Corbyn. El desplazamiento de Starmer hacia posiciones conservadoras ha posibilitado atraer el voto de electores tradicionales de los tories, aglutinando una mayoría que le ha concedido la victoria. Por el camino se han quedado propuestas, como la gratuidad de los estudios universitarios, y candidatos, empezando por el propio Corbyn. Con Starmer, el laborismo ha vencido como no hacía hace mucho tiempo. Sin embargo, ha sido a costa de abandonar su fuerza reivindicativa y su núcleo ideológico originales. Veremos qué resulta de todo ello.

Cuando le preguntaron a una Thatcher ya retirada cuál consideraba que había sido su mayor logro, la dama de hierro respondió: “Tony Blair y el Nuevo Laborismo. Hemos obligado a nuestros oponentes a cambiar sus puntos de vista.”

Sunak: crónica de una muerte política anunciada

El pasado 22 de mayo, el todavía primer ministro Rishi Sunak llamaba anticipadamente a las urnas para el 4 de julio, en una repentina maniobra que pillaba desprevenida a la sociedad británica, que no esperaba la convocatoria de legislativas hasta por lo menos otoño. Quiso marcarse un Pedro Sánchez, pero le ha salido mal. Bajo la lluvia y al ritmo de Things can only get better, himno de la exitosa campaña del laborista Tony Blair en el 97 que hizo sonar uno de los asistentes, el líder conservador remarcaba el carácter decisivo de estas elecciones: “Ahora es el momento de que Gran Bretaña elija su futuro. De que decidamos si queremos seguir construyendo sobre el progreso que hemos conseguido o arriesgarnos a volver al punto de partida, sin plan y sin certeza.”

Ya entonces el adelanto electoral no parecía favorecer precisamente las posibilidades de permanecer en el gobierno de los tories, que comenzaban la campaña electoral con una desventaja de 20 puntos en las encuestas respecto a sus principales competidores, el Partido Laborista. En una campaña conservadora marcada por el discurso del miedo, Sunak optaba por centrar su programa electoral en dos aspectos fundamentales: economía e inmigración. Por un lado, el primer ministro intentaba aferrarse a la última bajada de la inflación británica a niveles de 2021, el 2,3%, presumiendo de gestión económica y advirtiendo de los riesgos que supondría para estos datos una posible gestión laborista. Por otro, el candidato de los tories hacía del endurecimiento de las políticas migratorias, bajo el famoso lema stop the boats, una de las señas de identidad de sus promesas electorales. Siguiendo la estela de su polémico plan Ruanda, el líder conservador insistía en las medidas antiinmigración y de control fronterizo, dispuesto incluso a precipitar la salida de Reino Unido del “extranjero” Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

A esto se suman una sucesión de tropiezos que han terminado de hundir las posibilidades de los tories, en una campaña que los propios medios británicos han calificado como la peor de la historia conservadora. Rico, privilegiado y desconectado de la realidad social son algunos de los calificativos más repetidos a la hora de definir el perfil político de Sunak, que, también es cierto, heredaba una situación económica y social catastróficas, así como el desprestigio derivado de una serie de escándalos y casos de corrupción en el seno de su partido. La permanente crisis de liderazgo, las consecuencias del Brexit, la gestión de la pandemia, la desastrosa propuesta económica de Liz Truss, casos como el Partygate o las apuestas sobre las elecciones… Todo ello ha lastrado el recorrido conservador de la última legislatura, encaminando a los tories al peor resultado electoral de su larga historia.

¿Cómo se completa la Cámara?

Las elecciones británicas no se agotan en la disputa entre conservadores y laboristas. Dos fuerzas se han aprovechado de la debacle conservadora. En primer lugar, el partido de extrema derecha Reform UK, antiguo Brexit Party, liderado por Nigel Farage, que entra ahora en el Parlamento. La formación populista ha sabido atraer a los votantes conservadores descontentos y situados en el espectro más radical de la derecha, haciéndose hueco por primera vez en la Cámara de los Comunes. Farage ha aprovechado la focalización del debate electoral en la política migratoria, acusando a los inmigrantes de ser la causa fundamental del creciente desempleo que tanto preocupa a la población británica. Además, ha sacado pecho por su protagonismo en la consecución del Brexit, una cuestión por la que los demás partidos han pasado de puntillas.

Uno de los grandes beneficiados del derrumbe conservador ha sido el Partido Liberal Demócrata de Ed Davey, que ha aumentado significativamente su presencia en la Cámara. Aunque en porcentaje de voto se sitúa por debajo del de la formación de Farage, los lib dems han sacado ventaja de la concentración de sus votantes en determinadas circunscripciones del próspero sur de Gran Bretaña, feudo tradicional de los tories. Davey presentó la campaña más llamativa de entre todos los candidatos. Haciendo puenting, animó al electorado a que, como él, probaran a hacer lo que nunca habían hecho: votarle. Le han hecho caso.