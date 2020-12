Publicada el 29/12/2020 a las 17:08 Actualizada el 29/12/2020 a las 17:16

Manuel Rico, director de investigación de infoLibre, publica libro el próximo 17 de marzo. Así lo anunció este martes la editorial Planeta, que dio a conocer la portada y el título de la obra con la que Rico denunciará lo que considera "una de las mayores vergüenzas en 45 años de democracia". ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias pretende mostrar la cara más negra de la pandemia de coronavirus en España: la discriminación que sufrieron los mayores que vivían en geriátricos durante la primera ola de la crisis sanitaria. Las cifras ya lo dicen todo: según datos del Gobierno central, 20.268 personas murieron durante los primeros meses de la pandemia en estos centros.

Más de 40 artículos publicados en infoLibre sobre este asunto en todo 2020 fueron el comienzo del libro que verá la luz justo un año después de decretarse el primer estado de alarma en España. Muchos de ellos desvelaron importantes exclusivas, como la que dio a conocer los Protocolos del Gobierno de Ayuso que impidieron el traslado de los mayores a los hospitales. O las actas de la Policía Municipal de Madrid, que sacaron a la luz varios testimonios de directoras de residencias sobre el impacto que tuvieron esas órdenes. O las que pusieron cifras a la "hecatombe" producida en los centros de mayores de los grandes grupos empresariales en Madrid y Cataluña. O la que desveló la trama societaria de la empresa más grande del sector, DomusVi —cuyos accionistas se esconden en Jersey—, que utiliza sociedades en Luxemburgo para no pagar impuestos con operaciones irregulares. [Todas las noticias publicadas en este periódico sobre este tema se recogieron en un dosier, que puedes consultar en este enlace]

¡Vergüenza! El escándalo de las residencias analiza con detalle lo ocurrido en las residencias en la primavera de 2020, pero sobre todo intenta desvelar los fallos estructurales del modelo residencia español. "La pandemia fue algo imprevisto para todo el mundo, por supuesto. Nadie estaba preparado para un tsunami sanitario. Pero un tsunami puede llegar a una costa donde hay casas endebles de madera o a una costa donde hay edificios con sólidas estructuras antiterremoto", explica el autor. En España la costa era endeble. Primero por responsabilidad de "las Administraciones", que no regularon "de forma adecuada el sector", no inspeccionan "con seriedad" las residencias y no sancionan a las empresas que "incumplen" la legislación. Segundo por la irrupción de algunas empresas "que sólo buscan hacer negocio, que anteponen ganar el último euro a ofrecer unos cuidados dignos a los ancianos".

La discriminación de los mayores en las residencias ha sido una de las mayores vergüenzas en 45 años de democracia. Detrás hay un sistema con fallos muy graves. Lo he intentado analizar en un libro que saldrá a la venta el 17 de marzo. https://t.co/SuASkbiKF5 pic.twitter.com/q1sPHKlYsL December 29, 2020

El libro se estructura en cuatro actos. El primero arroja luz sobre lo ocurrido. Y se apoya en testimonios de los familiares de residentes que sufrieron esa "vergüenza" de la forma más trágica, perdiendo a un ser querido. Pone el foco en tres asuntos: los fallos estructurales del sistema residencial, como el hecho de que la Atención Primaria vive de espaldas a las residencias; las responsabilidades políticas, cuya "manifestación más cruel" fueron esos protocolos que impidieron la asistencia médica a muchos ancianos; y las responsabilidades de algunas empresas que, ya antes de la pandemia, sostenían algunos de sus centros con una más que deficitaria plantilla de personal.

El segundo ofrece una panorámica de quién controla el sector. De sus 30 principales grupos, de sus dueños, de las cifras que mueve, de los centros que tienenen cada comunidad autónoma. Este es un sector dominado por la empresa privada. Según el autor, nada más y nada menos que el 87% de las plazas en las residencias de mayores están en sus manos. Una de las cuestiones más desconocidas que aborda la obra es el poder de la Iglesia en el sector. También analiza la actuación de los fondos de private equity, dueñas de varios de los principales grupos. El tercer capítulo, por su parte, analiza cómo la falta de inspecciones y de sanciones contribuyeron a que esas casas de la costa no fueran más que construcciones endebles que no pudieron soportar la presión de la crisis sanitaria.

¿Qué hacer? Rico ofrece en el capítulo final 33 propuestas a partir de las lecciones aprendidas tras la primera ola, que ayudarían a evitar que se repita una catástrofe similar y a mejorar un modelo residencial con graves deficiencias.