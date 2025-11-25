El Gobierno lanza un mensaje feminista con la elección de la nueva fiscala general en pleno auge ultra

Era una de las decisiones más difíciles para el Gobierno. Una elección con la que manda un mensaje a la Justicia y a la política, pero también a los ciudadanos. El nombre lo decidieron directamente el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y se esperó a las siete de la mañana del martes para hacerlo público a los periodistas. La duda despejada: Teresa Peramato es la propuesta para sustituir a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.

El fallo del Tribunal Supremo condenando a García Ortiz, con una inhabilitación aparejada de dos años, ha causado un gran impacto dentro del Gobierno y entre las capas de votantes progresistas. El convencimiento en La Moncloa es total sobre la inocencia del fiscal y el Ejecutivo se mueve con las dos caras de la moneda: una respuesta institucional a través de Bolaños y el cuestionamiento del fallo a través de otras figuras como el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Para el Gobierno, Peramato es la figura “idónea” y “de renombre”, como señalan en La Moncloa y en el Palacio de Parcent, para ocupar la Fiscalía General en este momento tan complicado. Y, además, de forma simbólica, su nombre se hizo público en el primer paso para su designación en un 25N (día de la lucha contra la violencia de género).

Referente en el ámbito jurídico

Peramato es un gran referente dentro del ámbito jurídico en esta materia. Actualmente es fiscala de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y también para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. A sus espaldas lleva haber sido fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid y miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Asimismo, fue fiscala de sala contra la violencia sobre la mujer entre 2021 y 2025.

Esto es un mensaje también muy potente, según fuentes gubernamentales, en un momento donde el negacionismo machista avanza institucionalmente a través de Vox y las cesiones del Partido Popular. Asimismo, Peramato ha sido una fiel defensora de la ley del ‘sólo sí es sí’. Esto también lleva un recado un día después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, prometiera derogar esta “chapuza” normativa si llega al Gobierno después de las próximas elecciones generales.

La elección de Peramato también es continuista desde el ámbito jurídico respecto a la actuación del fiscal general saliente. La idea que tiene el Ejecutivo es hacer coincidir el cese de García Ortiz con el nombramiento de la nueva fiscala y que no haya un tiempo vacante en la institución, según fuentes del Ejecutivo.

"Lo grave es lo que le han hecho a García Ortiz"

Por el momento, lo que ha hecho el Gobierno en el Consejo de Ministros es activar ese mecanismo para el nombramiento. El Consejo General del Poder Judicial se reúne este miércoles para emitir un informe no vinculante sobre la propuesta y posteriormente Peramato tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

Un ministro del núcleo duro de Sánchez considera que la figura de Peramato es de renombre y es “homologable” a García Ortiz. Asimismo, destaca el perfil “progresista” y “feminista” de la seleccionada. Y resume el sentimiento que invade en estos momentos al Ejecutivo: “Pero es que lo grave es lo que le han hecho al fiscal general”.

La figura del fiscal saliente está siendo reivindicada durante estas horas por todo el Gobierno. La ministra de Educación y portavoz, Pilar Alegría, aseveró: "Quiero agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad y con la justicia en nuestro país".

El propio Bolaños recalcó tras la reunión del Consejo de Ministros: "Ha desempeñado el cargo con brillantez. Antes de ser nombrado, ya estaba sufriendo unos ataques despiadados y creo que pese a todo ello, se ha mantenido en su lugar, garantizando la independencia y la autonomía del ministerio fiscal, actuando con una vocación de servicio indiscutible y también con una dedicación personal evidente y que todo el mundo ha podido comprobar".

Desde el Gobierno el ala de Sumar mostró su total respaldo a Peramato, aunque fue mucho más allá que el PSOE y se mostró a favor públicamente de que se produzcan manifestaciones en contra del fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general. La postura de Yolanda Díaz hizo que el Partido Popular exigiera la dimisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.

El Partido Popular, a través de Miguel Tellado, se lanzó ante la nueva elección advirtiendo de que, en su opinión, la “clave” es si Sánchez va a renunciar a seguir politizando la Fiscalía o si la va a seguir usando "en beneficio propio".

Y a pesar de que el nombre ha gustado en la izquierda, partidos como Podemos siguen insistiendo al PSOE en ir más allá "después de que la derecha política, mediática y judicial haya asesinado civilmente a su fiscal general del Estado en un ejemplo de golpismo judicial sin precedente". Para Ione Belarra, la cuestión más relevante ahora es si se van a tomar medidas concretas de acceso a la carrera judicial, de eliminación de los aforamientos o de renovación del Consejo General del Poder Judicial.