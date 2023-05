Javier Padilla: “Me siento más Emilio Aragón en 'Médico de familia' que Hugh Laurie en 'House”

Tax the rich… Filosofía fiscal, en grande y con letras rojas sobre el pecho. Javier Padilla, orgulloso médico de familia, es el número dos de Mónica García en la lista de Más Madrid para la Asamblea de Vallecas este 28M. Su meta: ser consejero de Sanidad. Tiempo de campaña, tiempo de urnas, tiempo de dar la campanada.

LOS CUARTOS

1- Dice una gran lona de Más Madrid en la calle Fuencarral que Madrid es la hostia, ¿por?

Madrid es acogedora, se celebra y se defiende a sí misma. Es mucho más que lo que sus gobernantes en las últimas tres décadas han querido hacer de ella.

2- ¿Qué le ha pedido a San Isidro?

Tiempo libre.

3- ¿Merece la pena meterse en política?

Merece la pena, pero no es gratis. Tiene coste en tiempo, en no ver a tu gente, en no dormir alguna noche.

4- Médico de familia, ¿es una profesión de riesgo hoy en día?

Es una profesión muy denostada, pero es la mejor profesión del mundo.

LAS CAMPANADAS

1- ¿Es tan agresiva la Asamblea de Madrid como se intuye por televisión?

No siempre. Hay lugar para la concordia y la amistad incluso entre personas con ideología muy diferente.

2- ¿Qué día decidió que se metía en política?

Siempre he estado más o menos metido en estas cosas desde la carrera. Y siempre dije que donde fuera Mónica García ahí iría yo.

3- ¿Cómo explica el efecto Ayuso entre tanta gente?

Son tres décadas de creación de una sociología madrileña. Hay que intentar darle la vuelta. Ayuso es una segunda versión del aguirrismo.

4- ¿Qué se dice ante el espejo cuando se levanta por la mañana?

Tardo mucho en llegar al espejo. Tengo que despertar a la niña y darle el desayuno.

5- ¿Hay algo que le haga dormir mal por las noches?

Últimamente duermo mejor porque mi hija de cinco años ha llegado a esa fase. Por alguna preocupación cotidiana, pero afortunadamente tengo un buen dormir.

6- ¿De qué le gustaría ser consejero?

De Sanidad, obviamente.

7- ¿Qué libro le ha marcado en la vida?

Muchísimos, pero si tuviera que decir uno: Sostiene Pereira.

8- Confiese con qué canción se ha pegado sus mejores bailes.

Con una de Cuarteto de Nos, que utilicé en mi boda.

9- Parece lejísimos ahora el verano con la campaña, ¿cuál es su idea de vacaciones perfectas?

En algún lugar que no sea muy caluroso, que haya playa y con mi familia.

10- ¿Le han tentado otros partidos?

Alguna vez de manera inespecífica.

11- ¿De quién tenías posters en su dormitorio durante la adolescencia?

De Michael Jordan.

12- ¿Se siente más Hugh Laurie en House o Emilio Aragón en Médico de familia?

Emilio Aragón en Médico de familia.