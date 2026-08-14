Tres relatos cortos sobre Antonio del Campo Megías, un 'republicano sano'

La Pasionaria y la honestidad

Durante una visita de Dolores Ibárruri (La Pasionaria) a Almuradiel, mi abuelo, Antonio del Campo Megías, militante del Partido Comunista, la alojó en su casa. Él mismo le preparó unos huevos fritos para cenar, mientras mi abuela, ajena a la política, prefirió acostarse temprano. Más adelante, el partido lo obligó a asumir la tesorería del ayuntamiento. Cuando las tropas sublevadas tomaron el poder, Antonio entregó los libros de cuentas y los fondos: todo cuadraba al céntimo. Además de honesto, fue un feminista adelantado a su tiempo: asumía la mitad de las tareas del hogar y, cada vez que cobraba, entregaba el sueldo íntegro a mi abuela para que ella lo administrara.

El valor de las convicciones

Al entrar las tropas franquistas en Almuradiel, ordenaron a todos los hombres del pueblo concentrarse en la plaza central. Una vez allí, les exigieron levantar el brazo con el saludo fascista y cantar el Cara al sol. Mi abuelo permaneció inmóvil: ni saludó ni cantó. Debido a su firme resistencia, fue arrestado y encarcelado en ese mismo instante.

El precio de la concordia

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Durante la guerra, Almuradiel no registró muertes de vecinos de derechas. Cada vez que las milicias planeaban ir a por alguien, mi abuelo lograba que le avisaran para que pudiera esconderse a tiempo. Gracias a ello, los perseguidores se marchaban con las manos vacías. Al finalizar el conflicto, durante su juicio militar, los propios vecinos de derechas testificaron a su favor, logrando que su condena fuera mínima. Lo más doloroso llegó al regresar a casa: algunos de sus antiguos compañeros de izquierdas lo tildaron de traidor. Él jamás aceptó la idea de que se debiera fusilar a alguien por el simple hecho de ser terrateniente o de derechas; siempre prefirió definirse como un "republicano sano". Su rectitud dejó tal huella que, incluso durante la dictadura, los vecinos del pueblo acudían a él de forma habitual para que mediara en disputas locales de lindes, arriendos y tierras.