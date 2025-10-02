La izquierda presiona al PSOE para tomar más medidas contra Israel tras la interceptación de la Flotilla

El Ejército de Israel terminó de interceptar todos los barcos de la Flotilla este jueves. Concluye así la misión humanitaria que ha puesto ante los ojos del mundo el bloqueo del Gobierno de Benjamin Netanyahu a la llegada de ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está sometida a la hambruna (un fracaso de la humanidad y un crimen de guerra para la ONU).

Todo ello frente a la inacción generalizada de los gobiernos europeos. El buque español Furor no se adentró junto a la Flotilla en las aguas donde esperaba el Ejército de Israel. Desde ese momento, el Ejecutivo de coalición prometió todo el respaldo diplomático a los activistas y avisó a la administración de Netanyahu de que debía respetar la integridad de los ciudadanos extranjeros.

Los partidos a la izquierda del PSOE, incluyendo a Sumar, después de la interceptación de la Flotilla, criticaron el insuficiente plan de apoyo del Gobierno a la Flotilla. Y en estos momentos están presionando al presidente, Pedro Sánchez, para que adopte nuevas medidas frente a la actitud de Netanyahu.

La propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, lamentaron la estrategia de seguridad de la Flotilla adoptada por el Ministerio de Defensa. Los socios de la coalición, que llevan meses apretando internamente con medidas como el embargo de armas, quieren empujar ahora a los socialistas a iniciativas como la aprobación de la reforma de la ley de jurisdicción universal (que se limitó durante el mandato de Mariano Rajoy) con el fin de que desde España se puedan perseguir los crímenes cometidos por el “genocida Gobierno de Israel contra nuestros ciudadanos o contra cualquier otro ciudadano afectado por los ataques a la Flotilla”.

Un embargo de armas comunitario

Desde Sumar se insta a Sánchez a pactar en Bruselas que se suspenda el acuerdo de asociación con Israel y que, sobre todo, se rompan relaciones comerciales y diplomáticas de la Unión Europea con un país que “viola sistemáticamente el derecho internacional”. Por eso, los de Yolanda Díaz consideran que se deben imponer sanciones inmediatas y que se tiene que poner en práctica un embargo de armas a Israel en todo el territorio comunitario.

Todas estas medidas han sido exigidas al unísono por los partidos del espacio de Sumar, que engloba a Más Madrid, Compromís, Equo, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Més y Cha. Otra de sus exigencias ya vio luz verde este jueves: la petición de que la Fiscalía abra una investigación por los ataques a la Flotilla y la detención ilegal de sus miembros. Asimismo, insisten estos partidos en que Israel sea expulsado de las grandes competiciones internacionales.

Desde Podemos, su líder, Ione Belarra, exigió a Sánchez que denuncie ante la Corte Penal Internacional el “crimen de guerra” de Israel y que la Audiencia Nacional actúe contra el Gobierno de Netanyahu por el “secuestro de españoles”. Durante el trayecto, Lucía Muñoz, exdiputada del partido, habló con infoLibre y denunció que el Gobierno español les había dejado “abandonados”.

También Compromís, según verbalizó Joan Baldoví, quiere que el Gobierno adopte más medidas, al igual que la comunidad internacional, para frenar el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza. Para el partido valenciano, se deben liberar de manera inmediata y “sin condiciones” a todos los activistas detenidos y se tiene responder “con todas las acciones” frente a la interceptación de los barcos.

La jurisdicción universal

ERC ha movido ficha en el Congreso presentando una propuesta legislativa para recuperar la jurisdicción universal con la idea de poder investigar y juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad internacionales en un contexto de "máxima urgencia". Su plan pasa por restaurar la jurisdicción universal sin limitaciones de nacionalidad o residencia, de forma que los autores de crímenes internacionales puedan ser perseguidos desde España, independientemente de quiénes sean las víctimas o los responsables.

En este sentido, propone modificar la lista de delitos perseguibles conforme al derecho internacional e incluye una disposición transitoria que permita reabrir las causas archivadas después de la reforma de 2014.

La interceptación de la Flotilla también reavivó las protestas de miles de estudiantes que salieron a las calles en España. Y se produjeron estas manifestaciones horas antes de las decenas de concentraciones convocadas a lo largo y ancho del país durante este fin de semana con el objetivo de presionar para que se rompan relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. Estas concentraciones también precederán a la vital votación que se producirá el próximo martes en el Congreso para convalidar o tumbar el decreto del embargo de la compra y venta de armas de Israel. El PSOE no tiene los votos suficientes y ahora mismo están en duda los apoyos de Podemos, de ERC y del BNG. En cambio, Junts confirmó este jueves que dará su respaldo.

Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla

La presión se centra ahora especialmente en Podemos, que ha criticado duramente el texto y ha acusado al Gobierno de engañar sobre el embargo. Asimismo, la parte socialista tiene otras demandas en relación al decreto, ya que Sumar quiere que se convierta, tras su convalidación, en proyecto de ley a fin de modificar la disposición que permite hacer excepciones por motivos de seguridad nacional.

Desde la parte socialista se insiste en que, en relación a la Flotilla, se ha ido lo más lejos que se ha podido. El propio presidente del Gobierno, en declaraciones desde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, exigió a Israel que se respeten los derechos de los integrantes y avisó de que se estudiará si la actuación del Gobierno de Netanyahu violó la legalidad internacional. El Ministerio de Asuntos Exteriores, pilotado por José Manuel Albares, convocó a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, para protestar y pedir que se respeten los derechos de los detenidos.

Frente al empuje de las izquierdas para tomar más medidas, la derecha se volcó en ridiculizar a la Flotilla. El PP de Madrid volvió a ser la punta de lanza con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que definió a la misión humanitaria como una “asamblea de facultad flotante”: "Ya se han dado al baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine..."