Oltra y Rufián compartirán un acto conjunto en València para "inspirar" frente a la "salvajada" que viene

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, y la exvicepresidenta valenciana, Mònica Oltra, protagonizarán un acto conjunto el próximo 19 de junio en València, según avanzan fuentes autorizadas a infoLibre. Bajo el nombre de 'Espai de trobada' —Espacio de encuentro—, que se celebrará en el parque de Capçalera, se enmarca en la serie de conversaciones públicas que el portavoz republicano ha mantenido en los últimos meses para abordar la recomposición del espacio situado a la izquierda del PSOE.

La cita en València, sin embargo, tiene un matiz diferencial respecto a las anteriores con Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid, e Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ya que ha sido el propio Rufián el que ha pedido celebrar el encuentro con Oltra, tal y como él mismo desveló en el acto con la número dos de la formación morada en Barcelona el pasado mes de abril. "Ojalá podamos hacer otro acto con una persona extraordinaria como es Mónica Oltra", planteó, después de que la valenciana anunciara su vuelta a la política institucional tras su dimisión en 2022 "con la cabeza bien alta y con los dientes apretados", tal y como ella denunció el día de su marcha.

La cita del próximo 19 de junio pretende, según fuentes del entorno de Rufián, ser un acto que contribuya a un "debate enriquecedor sobre la responsabilidad de las izquierdas soberanistas ante la salvajada que nos viene", en referencia a una eventual victoria del PP con la ultraderecha de Vox en las generales. En ese diagnóstico, el encuentro con Oltra se plantea como un paso más en la construcción de alternativas a la dispersión del voto progresista. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que representan lo mismo se presenten en el mismo sitio?", plantea el republicano.

El acto se produce, además, pocas semanas después de que Rufián se mostrase dispuesto a liderar una eventual confluencia de izquierdas. En un coloquio en el Club Siglo XXI de Madrid, el portavoz de ERC aseguró que, si estaba en condiciones de "ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales" y ser "el cabeza de lista", iría "p’alante". También advirtió de que no volverá a presentarse como cabeza de lista por ERC si no se cumplen determinadas condiciones vinculadas, entre otros aspectos, a la composición del grupo parlamentario.

Según avanzan fuentes próximas al político catalán, "es posible" que en ese acto "resuelva su futuro" después de que esta misma semana ERC haya aumentado la presión sobre Rufián tras estallar públicamente la situación interna del grupo en Madrid. El portavoz republicano ha exigido tener voz y voto en la elección de la lista en las próximas generales pero el líder de ERC, Oriol Junqueras, le ha respondido públicamente que de eso se encarga la asamblea del partido. Eso ha provocado que Rufián esté "reflexionando mucho" estos días sobre qué pasos dar en el futuro, apuntan estas fuentes.

Oltra, un "activo electoral" de la izquierda valenciana

En el entorno del diputado republicano sostienen que la izquierda debe recuperar la capacidad de marcar agenda y dejar de bailar al ritmo de sus adversarios. "Que se hable más de las izquierdas y menos de los bots o de las enésimas ocurrencias de Ayuso o Trump", resumen estas fuentes. La idea de fondo es que "el gran triunfo de la ultraderecha no es gobernar, sino ser imitada y que todo el mundo baile a su sonido", una lección que, añaden, la izquierda debe aprender si quiere volver a ensanchar su espacio social.

Oltra aparece en ese tablero como una figura clave. La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana anunció en marzo su regreso a la primera línea política con el objetivo de disputar la alcaldía de València en 2027, a la espera del juicio oral por la causa que considera un caso de persecución judicial. Desde entonces, ha defendido la necesidad de una candidatura capaz de agrupar a la izquierda valenciana y ha llegado a afirmar que habrá "un pacto de todas las fuerzas políticas" que quieran cambiar la capital del Turia.

Para Rufián, la presencia de Oltra permite poner en valor a un "activo político electoral" de la izquierda soberanista valenciana. La exdirigente de Compromís conserva una fuerte proyección en el electorado progresista valenciano y su regreso ha reabierto el debate sobre la fórmula electoral con la que las fuerzas a la izquierda del PSPV deberían concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. El pasado miércoles la Ejecutiva de Compromís dejó a un lado las tensiones internas y acordó iniciar el proceso formal para que Oltra sea la candidata a la alcaldía.

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La posibilidad de un acto conjunto fue saludada públicamente por el síndic de la coalición en Les Corts, Joan Baldoví, que dijo en abril que le parecería "perfecto" que Rufián y Oltra compartieran un acto sobre la unidad de la izquierda. Sin embargo, el partido al que pertenece —Més— discrepa de la política de alianzas que quiere impulsar Oltra, que forma parte de Iniciativa. La formación de Baldoví está en contra de que la candidatura a la alcaldía sea una "sopa de siglas" y desconfía de la llamada 'vía Rufián'.

Por ese motivo el síndic de Compromís señaló que le había gustado más el encuentro del portavoz de ERC con Delgado que el celebrado con Montero porque, a su juicio, en el primero quedó más claro el protagonismo de las fuerzas territoriales en una eventual candidatura unitaria. En Més, abogan por una "autonomía" tanto autonómica como municipal, pero Iniciativa aboga por integrar a Podemos, Esquerra Unida del País València y Esquerra Republicana —la rama valenciana de la formación independentista— bajo una misma candidatura.

La parada valenciana, por tanto, no solo prolonga la gira informal de Rufián por distintos espacios de la izquierda, sino que busca alimentar el debate de una posible confluencia estatal y territorial para las generales y el de la recomposición del bloque progresista valenciano con Oltra como candidatable a la alcaldía de València. En ambos casos, el portavoz republicano insiste en una misma tesis: la izquierda debe dejar de limitarse a resistir y construir una alternativa reconocible, útil y capaz de disputar poder.