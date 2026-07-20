El PSOE y el PP se lanzan de lleno a una larga y frenética campaña para las municipales de 2027

Este domingo por la tarde, Reyes Maroto se imponía en las primarias a Enma López para ser la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. La capital será una de las grandes batallas de las elecciones municipales de mayo del año que viene. Y los partidos ya han puesto en marcha toda la maquinaria para ganar el mayor número de consistorios.

Tanto en el PSOE como en el PP reconocen que hay que librar ya esa competición municipal, a pesar de que todavía faltan diez meses. En los cuarteles generales de los dos grandes partidos recalcan la importancia de esa cita, en la que el PP quiere retener el amplio poder adquirido el 28 de mayo de 2023 y el PSOE aspira a recuperar terreno, algo esencial para una formación que siempre se ha enorgullecido de su carácter municipalista.

Los dos partidos se lanzan a una intensa precampaña de cara a esta cita, aunque esas elecciones estarán marcadas también por un factor clave: cuándo serán las generales. La sensación instalada en el panorama político es que Pedro Sánchez puede adelantarlas si fracasan los Presupuestos Generales del Estado. Entre los políticos se perfila marzo como un posible horizonte, pero solo el líder socialista sabe cuándo será el movimiento.

El jefe del Ejecutivo, por el momento, solo ha trasladado la idea de que no planea un superdomingo electoral en mayo en el que coincidan generales, autonómicas y locales. Dentro de su partido hay sectores que apuestan por ir a la batalla nacional antes que a la local para que el debate general no afecte a los candidatos, como sucedió el 28-M. Pero saben que Sánchez irá a las urnas en el momento en que crea más oportuno. La clave será reactivar a un importante número de progresistas que ahora mismo está instalado en la abstención.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha lanzado esta larguísima precampaña hacia las municipales. Este fin de semana los populares organizaron un gran acto en Santiago de Compostela para presentar como un equipo a los candidatos en las cincuenta capitales de provincia. La orden fue “ganar, ganar y ganar” y salir ya a disputar el partido vecino a vecino. La línea, como pasó en 2023, será presentarse como diques ante el “sanchismo”, dejando a un lado los temas municipales.

Las grandes luchas empiezan por Madrid

Madrid volverá a ser una de las grandes batallas. El PSOE llevará finalmente como número uno a Reyes Maroto después de batirse en un tenso duelo con Enma López. Ferraz y la dirección del PSOE-M han logrado vencer con su apuesta por la exministra de Industria, a pesar de que López se presentara como la candidata de la ilusión y con más posibilidades de hacer frente a José Luis Martínez-Almeida.

En el Partido Popular están convencidos de que Almeida volverá a ganar holgadamente en 2027 y muchos celebran en privado que el PSOE haya optado finalmente por Maroto, a quien consideran peor candidata que López. Pero a los populares les preocupa especialmente que Vox pueda romper su mayoría absoluta. Los de Santiago Abascal todavía no han movido ficha y no han escogido a su aspirante después de la defenestración de Javier Ortega Smith. El partido esperará hasta el año que viene para la designación.

Más Madrid volverá a presentar a Rita Maestre como número uno. En el partido también ha habido satisfacción durante estas horas por la elección de Maroto por parte del PSOE, ya que la consideran una rival menos potente que López. No obstante, la sensación, según fuentes de esta formación, es que sin un PSOE que tire, es muy difícil arrebatar al PP el Palacio de Cibeles.

Barcelona testa el fenómeno de Aliança Catalana

Los partidos también miran con especial atención las municipales en Barcelona, una de las disputas más interesantes del año que viene. El PSC confía en la consolidación de Jaume Collboni para repetir y ser, además, el único capaz de articular una amplia mayoría. “Está siendo mucho mejor alcalde que candidato”, señalan en el núcleo duro del socialismo catalán.

Los comunes también han hecho una apuesta fuerte para Barcelona con la elección de Gerardo Pisarello, que ganó las primarias ante Bob Pop y dejará su escaño como diputado. No obstante, el fenómeno en el ojo del huracán en la política catalana se llama Aliança Catalana. Su número uno será Jordi Aragonès, uno de los fundadores del partido xenófobo y que llama a recuperar la Barcelona “de Carlomagno”.

Junts irá a esta convocatoria con Jordi Martí encabezando la plancha electoral. Se trata de una opción del ala que se mira en el espejo de CiU y es una persona de confianza del exalcalde Xavier Trias. Su elección en las primarias supuso un toque de atención a Carles Puigdemont al vencer el ala más pragmática del partido. Y ERC apuesta fuerte en esta carrera al confiar el liderazgo a Elisenda Alemany, secretaria general del partido, persona de la órbita de Oriol Junqueras y uno de los rostros con más proyección para el futuro del partido republicano.

Oltra revoluciona Valencia

Y gran revuelo mediático están provocando las elecciones municipales en la ciudad de Valencia. María José Catalá aspira a repetir como alcaldesa, cargo que ocupa ahora con el apoyo de la ultraderecha de Abascal. Pero la popular tiene varios flancos abiertos, como la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción al consistorio y a la Autoridad Portuaria por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por la recolocación a dedo de trabajadores del Consorcio Valencia 2007. Asimismo, la gestión de Carlos Mazón de la tragedia de la dana sobrevolará este ciclo electoral.

Pero la carrera por la Alcaldía de Valencia ha dado un giro trascendental después de la decisión de Mónica Oltra de concurrir a las municipales. La exvicepresidenta valenciana se ha lanzado ya a una larga precampaña denunciando el lawfare que sufre en primera persona y organizando eventos multitudinarios como su conversación con Gabriel Rufián (Esquerra Republicana).

Reyes Maroto gana frente a Enma López y repetirá como candidata socialista a la Alcaldía de Madrid Ver más

Dentro del ámbito de la izquierda, el PSPV ha hecho una apuesta fuerte con la presentación de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, una figura que creció mucho entre la opinión pública por su trabajo durante la dana. La también responsable de Igualdad del PSOE a nivel federal se está volcando en la calle y en las redes sociales con la idea de desalojar a la derecha y sostiene que hay pulsión de cambio en la sociedad valenciana.

Por parte de la ultraderecha, Vicente Barrera, el extorero y exvicepresidente de la Generalitat valenciana, gana enteros para ser el candidato el año que viene. Y muchos políticos, de distintos signos, creen que sería un aspirante que le podría quitar muchos votos a Catalá, quien ya no sueña con una mayoría absoluta.

Los partidos ya se han lanzado a la carrera de las elecciones municipales. Se repartirán el poder de 8.132 municipios. Y, además, las locales son la mayor bolsa de empleo de políticos del país.