La escuela de la sobrina de Le Pen en España se consolida como la cantera del nuevo Vox

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox y portavoz nacional de Vivienda, sustituirá a una de las figuras históricas del partido, Javier Ortega Smith, en la portavocía adjunta del grupo en el Congreso. Este nombramiento pone de relieve la pérdida de relevancia en la primera línea del partido del dirigente madrileño —en 2022 fue apartado de la secretaría general— pero también la consolidación de una nueva generación de cuadros formados en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), la escuela política que en España impulsa el entorno de Vox y que replica el modelo ideológico del laboratorio de ideas de Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen y estrella en ascenso de la extrema derecha francesa.

¿Qué es el ISSEP?

El ISSEP nació en Lyon en 2018 como un centro de formación política asociado a la línea ideológica de Marion Maréchal, que defendía la necesidad de construir una derecha culturalmente más combativa, más conservadora en lo moral y orientada a la batalla identitaria. Un año después, el proyecto se implantó en Madrid.

El Instituto no se presenta como un órgano vinculado a Vox, pero su patronato, su profesorado y su alumnado incluyen nombres muy relevantes tanto del partido como de su entorno. Su oferta formativa combina cursos de liderazgo político, programas de comunicación pública y módulos de teoría ideológica que siguen el marco que Maréchal ha intentado consolidar en Francia como alternativa a la derecha liberal tradicional.

La conexión con Vox

Carlos Hernández Quero cursó en 2020-2021 la primera edición del Programa de Liderazgo y Gobierno del ISSEP, dirigido, según su web, a “jóvenes con altas capacidades y potencial de liderazgo”. Estando aún en el curso, Vox le llamó para ofrecerle un puesto de comunicación en el Congreso de los Diputados, ofrecimiento que él atribuye al Instituto en una entrevista grabada para las redes del centro.

El director académico del instituto, el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz, ha negado en varias ocasiones que exista una relación directa entre el ISSEP y Vox. En declaraciones concedidas a El Confidencial en 2020, sostuvo que el centro “no es una escuela de cuadros de ningún partido” y que su alumnado es “ideológicamente plural”.

Sin embargo, el de Hernández Quero no es en absoluto un caso aislado. Según datos recopilados por infoLibre, más de veinte cargos de Vox a nivel nacional, autonómico y municipal han pasado por el ISSEP en los últimos cuatro años, incluyendo diputados en el Congreso —como Manuel Mariscal—, parlamentarios autonómicos —como Javier Pérez Gallardo—, responsables de comunicación y prensa —como Isidoro Sevilla o Carlos Bermejo—, y miembros de gabinetes —como Ricardo Camuñas— además de varios asesores parlamentarios o jurídicos. El instituto también tiene un programa de formación en legislación municipal para concejales por el que han pasado ediles de Vox de toda la geografía española.

La presencia de exalumnos del ISSEP en distintos niveles de Vox se combina con la de sus profesores, que tampoco son figuras externas al partido. Además de Carlos Hernández Quero y Manuel Mariscal, que tras ser alumnos ahora forman parte del claustro, entre los docentes del Instituto figuran también los eurodiputados Jorge Buxadé y Juan Carlos Girauta o los diputados Ignacio de Hoces y Rocío de Meer, así como José Antonio Fúster, presidente provincial del partido en Madrid y Rosa Cuervas-Mons, jefa de prensa del grupo parlamentario.

No obstante, más allá de cargos de la formación de Abascal, la lista de exalumnos incluye también a trabajadores de otras entidades de su órbita como la rama internacional de Disenso (la fundación del partido), Foro Madrid o El Toro TV, la cadena de televisión que sucedió a Intereconomía TV tras la quiebra del grupo.

Vínculo con el “clan de Intereconomía”

Las relaciones entre el ISSEP y Vox se entienden mejor si se sitúan en el marco del entramado empresarial y mediático que se articuló tras la quiebra del Grupo Intereconomía. Como publicó infoLibre, ese entorno no se deshizo con la liquidación de sus sociedades, sino que se reorganizó en torno a nuevas estructuras legales, medios afines y consultoras de comunicación vinculadas a antiguos directivos y colaboradores del grupo.

En varias entrevistas y en su libro de 2023, Macarena Olona se refiere a este núcleo como el “clan de Intereconomía”. Según su relato, figuras como Julio Ariza, su hijo Gabriel Ariza o Kiko Méndez Monasterio habrían desempeñado un papel determinante en la configuración de las dinámicas internas de Vox, en la purga y promoción de dirigentes y en la elaboración del discurso político. Olona sostiene que “Vox no se entiende sin la quiebra de Intereconomía”.

La Fundación ISSEP, que sostiene jurídicamente el Instituto en España, fue constituida precisamente por Gabriel Ariza, Miguel Menéndez Piñar (nieto de Blas Piñar y dueño de la editorial Homo Legens), Javier Tebas Llanas (hijo del presidente de La Liga, Javier Tebas Medrano, también profesor del Instituto) y las sociedades Tizona Comunicación S.L. —propiedad de Gabriel Ariza y Kiko Méndez-Monasterio—y Skelton Enterprise S.L. Es decir, el proyecto educativo nace dentro del mismo círculo de sociedades y personas que emergió tras el despiece del antiguo grupo mediático.

La editorial Homo Legens forma parte de ese mismo espacio. Procedente del grupo Intereconomía, fue recuperada por Gabriel Ariza antes de pasar a manos de Menéndez Piñar, quien también figura en el patronato del ISSEP. Su actual director, José Rodríguez Cuadrado, fue alumno del Instituto en 2023 antes de asumir dicho puesto, y es concejal de Vox en Majadahonda, ejemplificando la circulación de nombres entre la formación de Abascal —cuya esposa, Lidia Bedman, ingresó 63.600 euros de la editorial en 2022, cuando aún pertenecía a Gabriel Ariza, como publicó El Confidencial—, el ISSEP y el “clan de Intereconomía”.

La presencia de Méndez-Monasterio en el claustro del ISSEP refuerza ese mismo eje. Asesor estratégico de Abascal, fue también uno de los nombres clave en la etapa final de Intereconomía y posteriormente pasó a administrar, junto a Gabriel Ariza, la agencia Tizona Comunicación, consultora política clave en la fundación del Instituto y en las decisiones internas del partido.