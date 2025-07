Los Diablos Azules son para el verano: 22 libros que (quizás) no has podido leer en lo que va de año

Es lo más habitual llegar al verano con la sana intención de leer todo lo que no se ha podido el resto del año. Es igualmente habitual, en cualquier caso, que sea ésta una empresa cuanto menos quimérica por diversos y variopintos motivos, siendo el principal que, por mucho que tengamos más tiempo libre, la lista de lecturas pendientes tampoco deja de aumentar en época estival. De manera que, en definitiva, por mucho que nos empeñemos, nunca podremos leer todo lo que queremos. Castigo divino, convengamos.

Pero como los libros, como las bicicletas, son para el verano, a pesar de todo nos empeñamos. Los días se alargan, e incluso para los que siguen en sus rutinas laborales también se reduce la velocidad del mundo que nos rodea y de alguna manera nos engañamos con la posibilidad de una existencia entregada a la lectura y la contemplación (ese pensamiento ya es en sí mismo algún tipo de descanso).

Es por eso mismo por lo que en esta última entrega del curso en Los Diablos Azules aprovechamos para recapitular y repasar las decenas de títulos de los que hemos ido hablando durante lo que llevamos de año (que ya es más de la mitad, tan rápido avanza el calendario). Propuestas interesantes todas ellas que recuperar ahora si acaso las teníamos pendientes, o que sumar a esa lista de posibles que constantemente crece y crece sin detenerse.

Empecemos por el final, que es un principio tan bueno como cualquier otro comienzo. Y lo hacemos así porque hace unos días hablábamos con el filósofo Juan Evaristo Valls Boix, quien acaba de publicar El derecho a las cosas bellas (Ariel) un ensayo en el que reivindica la vida holgada a través de cinco derechos que considera fundamentales: la pereza, la huelga, la jubilación, la ciudad y la literatura. Reflexiones más que idóneas, por tanto, para estos días de canícula que atravesamos.

Podemos, por otro lado, también adentrarnos en los recuerdos repletos de grandes nombres de la música de nuestro tiempo (Bob Dylan, Leonard Cohen, Joan Manuel Serrat, U2, Joaquín Sabina) que el periodista musical Diego A. Manrique comparte en El mejor oficio del mundo (Efe Eme). Sirva como muestra esto que comenta divertido a infoLibre: "Cuando escuchaba Satisfaction, de los Rolling Stones, no podía imaginar que 20 años después Mick Jagger me serviría un té".

La banda sonora de Los Diablos Azules sigue sonando con Glam Rock. La revolución de las lentejuelas (Redbook Ediciones), en el que la periodista Noelia Murillo hace un repaso al género del glamour y la purpurina a partir de una premisa un tanto revolucionaria, pero sólida a su vez: "Ni David Bowie, ni Marc Bolan, ni Kiss. El glam rock lo inventaron las mujeres". Porque, como en tantísimas otras ocasiones, las parejas de los artistas fueron determinantes en la creación de algo totalmente nuevo, pero nunca suficientemente reconocidas por ello.

Un título muy especial al que hemos prestado atención, cambiando totalmente de tercio, Renacer del barro (New Books / Ara Libres), el libro solidario con las librerías valencianas afectadas por la DANA, cuyos beneficios se destinan íntegramente a la iniciativa del Gremi de Llibrers de València Tornem a la vida a les llibreries. Un compendio de textos originales de autores valencianos con testimonios de los momentos más dramáticos y análisis de las causas y las consecuencias de semejante tragedia. "Nos van a intentar hacer creer cosas diferentes a las que pasaron, y lo que se vivió fue muy concreto y real. Eso plasma este libro", afirmaba a infoLibre el editor Joan Carles Girbés.

Apasionante es, igualmente, la historia del Palestine Youth Club que la periodista Txell Feixas relata en Aliadas (Capitán Swing). Un relato de supervivencia al contragolpe acerca del primer equipo femenino de baloncesto del Líbano, surgido nada menos que en el campo de refugiados de Shatila. Canastas para hacer frente a la hostilidad patriarcal, la revolución feminista que empezó en una destartalada cancha y que ha llevado a un grupo de jóvenes chicas a viajar por multitud de países.

"El pueblo saharaui ha asumido que no tiene nada que esperar del Estado español", nos contaba allá por febrero la periodista Ebbaba Hameida, que entrelaza su propia vida, la de su madre, su abuela y su pueblo en Flores de papel (Editorial Península), una novela que mezcla realidad y ficción para contarnos cómo ha evolucionado la causa saharaui a través de varias generaciones de mujeres, siempre tan en lucha como los hombres, pero persistentemente relegadas a un segundo plano.

La actualidad política más nacional, como no podría ser de otra manera, también se cuela en nuestra sección literaria semanal por diferentes vías. El ensayo es la principal, pero también a través de la novela o la biografía. Como la que el respetado historiador Julián Casanova publicó en febrero sobre Franco (Editorial Crítica) y que no ha dejado de dar que hablar desde entonces. "Creíamos que unos jóvenes tan bien formados no dudarían entre Franco y democracia", admitió en su encuentro con infoLibre, aún añadiendo otra confesión: "Mi sueño noble es que la gente que está viendo en Tik Tok que Franco y la dictadura y la democracia son lo mismo acabe leyendo esta biografía".

Otro historiador, Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia y director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la Universidad Complutense de Madrid, indaga en su propia historia familiar en Los descendientes (Crítica) para, desde la memoria más íntima, retratar la realidad de un país que ha seguido adelante de espaldas a su verdadera historia. Se trata, en definitiva, de comprender la memoria pública y colectiva a partir de la privada y familiar. Lo que pasa en las calles como resultado de lo que ocurre dentro de las casas, o viceversa. Investigando en su árbol genealógico, él mismo ha descubierto que lo que le habían contado no era cierto, algo que podríamos seguramente descubrir muchos si siguiéramos su ejemplo.

La ficción también nos presenta una realidad en ocasiones rebosante de veracidad. Es el caso de ¡Créeme! (Editorial Soldesol), la novela en la que el periodista Carlos Hernández de Miguel fantasea con recibir un email desde el futuro que le avisa de que todo lo terrible que parece que está pasando en su presente, efectivamente, termina pasando en el futuro inmediato con el ascenso de los totalitarismos y un control tecnológico de los ciudadanos mucho más profundo del que jamás imaginó George Orwell. Por eso, lanzó no pocos avisos en su conversación con infoLibre: "Las democracias van a desaparecer, nos dirigimos a una ley de la selva. Quienes quieren restringir y restringirán la libertad de expresión en el momento que lleguen al poder serán los políticos de ultraderecha".

En la misma línea de alerta apunta José Ángel Mañas, quien en Una historia del Kronen (Editorial Aguilar) escribe una biografía generacional en la que, a partir de sus propias vivencias contadas en primerísima persona, traza un relato colectivo de lo que ha cambiado todo (España, el mundo editorial, el oficio de escribir, la música, esta veloz y voraz sociedad tecnológica, el planeta en general) desde las postrimerías del siglo XX hasta este año 25 del siglo XXI que nada se parece a aquel entonces. "En los 80 y 90 parecía que la democracia estaba ya conseguida, un gran error", advierte en su charla con infoLibre.

Más atrás en el tiempo retrocede David Uclés, para establecer un paralelismo entre el momento actual y la Segunda República Española. "La situación es muy similar en ideales y enfrentamientos", subraya el autor del gran éxito editorial de los últimos meses, La península de las casas vacías (Siruela), aceptada por una multitud apabullante de lectores como la novela total sobre la Guerra Civil. "Cuando estaba en Nueva York en 1929, Lorca no podía imaginar que iban a matarlo siete años después. Nadie lo imagina hasta que ocurre", prevenía el escritor en su encuentro con este diario a principios de año.

También alerta de los retrocesos a los que estamos ya haciendo frente por el auge de la extrema derecha Nativel Preciado en su más reciente novela, El pan de mis hijos (Espasa), algo en lo que coincide con Karin Smirnoff, la escritora sueca que continúa la saga Millennium con Los colmillos del lince y que durante su visita promocional a Madrid compartió el "miedo" que siente al comprobar diariamente "cómo hemos normalizado las estupideces de los líderes de extrema derecha".

Por su parte, Héctor Abad Faciolince nos cuenta en Ahora y en la hora (Alfaguara) una experiencia personal extrema: cómo durante una visita reciente a Ucrania un misil cayó sobre el restaurante en el que estaba cenando con un grupo de personas y mató a la mujer que ocupaba el sitio en el que él había estado sentado hasta unos pocos minutos antes. Tuvieron que cambiar para que él pudiera escuchar bien a los otros comensales, y el resto es la historia de un trauma y de una guerra devastadora que arrasa con todo a su paso.

Estos últimos meses también hemos compartido un rato bien interesante con Xabier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada (Estados Unidos), donde es catedrático de Estudios de Genocidio, y a su vez autor de La mecánica del exterminio (Editorial Crítica), un escalofriante y meticuloso análisis de los procedimientos para destruir vidas humanas en los campos de concentración nazis.

Cambio de tercio importante hacia temas variados. Apenas han pasado dos meses desde nuestro encuentro con Juan José Millás y ya podemos comprobar que tenía toda la razón cuando nos dijo que el nuevo Papa nos iba a dar unas "horas de mucha teatralidad", pero volveríamos "a lo de siempre". Tal cual, siempre certero el autor de Ese imbécil va a escribir una novela (Alfaguara), una ficción que aglutina su sempiterna lucidez de novelista, columnista y diseccionador de la realidad.

En Te siguen (Random House), Belén Gopegui hace un retrato agudo de la sociedad en tiempos del capitalismo de la vigilancia, mientras que Máximo Pradera comparte sin rodeos con los lectores su propia experiencia contra la enfermedad en El cáncer y la madre que lo parió (Editorial Navona). También hemos recordado estos meses a Carmen Martín Gaite hablando con José Teruel, la persona que más sabe sobre ella y reciente XXXVII Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por su completísimo volumen editado por Tusquets.

A su vez, la ganadora con El cantar del norte. La guerra astur (Edhasa) del Premio Edhasa Narrativas Históricas 2025, Pilar Sánchez Vicente, novela la historia de las mujeres guerreras que combatieron en la Asturias del siglo VIII a la sombra de Pelayo. Susana Fortes, por su parte, se adentra en la correspondencia amorosa entre Albert Camus y María Casares en Solo un día más (Espasa). Y terminamos con un cómic bien ilustrativo, ¿Es una bruja?, en el que Raquel Gu nos habla del estigma que llevan siglos padeciendo las mujeres diferentes que no encajan en lo que el patriarcado espera de ellas, y que ha llegado hasta nuestros días: "Las películas de Disney son el eco que nos ha llegado dibujado de todas aquellas historias del pasado".