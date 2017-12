El 'testigo Rajoy': primer presidente de Gobierno ante un juez

El presidente del Gobierno,, intentó evitar la imagen, pero no pudo. En el mes de julio se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional paraen el juicio por la primera etapa de la trama Gürtel.A pesar de haber solicitado declarar por videoconferencia, el tribunal rechazó la propuesta. Y el líder de los conservadores y jefe del Ejecutivo aseguró, desde una mesa a la derecha del juez, a diferencia del resto de testigos, que. “Jamás me he ocupado de ninguna cuestión de contabilidad. Lo único que me preocupaban eran los informes del Tribunal de Cuentas. Mis responsabilidades eran políticas, no económicas”, apuntó Rajoy.El presidente fue citado a declarar a petición de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), la principal acusación popular, y ante la–se negó a declarar en su condición de responsable civil–.Esta era la primera vez que un presidente del Gobierno español se sentaba ante un juez. Antes que él habían declarado los expresidentespero, cuando se produjeron sus comparecencias ante un tribunal, ninguno de los dos continuaba al frente del cargo.